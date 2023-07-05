Москва, 5 июля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. В МЧС России по Москве предупредили, что 6 июля москвичей ждёт экстремальная жара до 31 градуса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Росгидромет днём 6 июля в Москве прогнозирует сильную жару — 30-31 градус. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать перегревов и пить больше воды.

Как сообщало ИА Регнум, аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на текущей неделе причиной возникновения природных пожаров на Дальнем Востоке.

Аномальная жара прогнозируется на Колыме и в Приамурье, в Якутии и на Камчатке, а также в Хабаровском крае.