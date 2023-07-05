Москва, 5 июля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, кому предназначались найденные в Белом доме наркотики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное», — написал Медведев на английском языке в Twitter.

Напомним, 2 июля на территории Белого дома после обнаружения белого порошка объявили эвакуацию.

Ранее ИА Регнум передавало, найденное в общем помещении западного крыла Белого дома вещество направили на экспертизу. Лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.

По данным газеты New York Post, сын американского президента Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке обнаружили белый наркотический порошок.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 июня выступил за легализацию в стране медицинского каннабиса. Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации», в связи с чем предложил депутатам легализовать растительный наркотик.