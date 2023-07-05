Орехово-Зуево, Московская область, 5 июля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. В результате падения одной из кабинок детского аттракциона «Веселая волна» в парке города Орехово-Зуево пострадали две 15-летние девушки. По факту происшествия проводится проверка, сообщили 5 июля в прокуратуре Московской области.

Прокуратура Московской области Упавшая кабина аттракциона

«Орехово-Зуевская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов», — отметили в надзорном ведомстве.

Пострадавшие девушки с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение.

По факту травмирования двух несовершеннолетних во время катания на аттракционе возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), добавили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня двух несовершеннолетних девочек доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. Дети ударились об элементы аттракциона. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Оренбурге 6 мая обрушилась карусель, когда на ней катались люди. Пострадали 20 человек, из которых 12 госпитализировали, включая шестерых детей. Двое пострадавших попали в реанимацию. Следователи оренбургского управления Следственного комитета возбудили уголовное дело против сотрудников регионального управления государственного технического надзора. В технадзоре не исполнили свои обязанности, не проконтролировав техническое состояние аттракционов в парке до их запуска в эксплуатацию.