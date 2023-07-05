Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. После очередной атаки киевских боевиков вечером 5 июля на Красногвардейской нефтебазе в донецкой Макеевке загорелись пять емкостей с топливом. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, горят пять цистерн, четыре — по 50 кубов и одна — 40. Зафиксирован разлив топлива.

Отмечается, что огонь перешел на деревья. Информации о пострадавших пока нет.

«Обстрел Макеевки продолжается», — написал мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ продолжают налёты на Макеевку — город-спутник Донецка. После удара киевских боевиков вечером 5 июля произошло возгорание нефтебазы и частного дома в районе посёлка Крупский. Ранее ВСУ нанесли удар по администрации города Волновахи в ДНР, разбито левое крыло здания.

Число пострадавших при обстреле города Макеевки в ДНР со стороны ВСУ выросло до 68. В результате обстрела города погиб 62-летний мужчина.