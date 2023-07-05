Новая Усмань, Воронежская область, 5 июля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Десять случаев острой кишечной инфекции выявлено в муниципальном детском оздоровительном лагере «Юность» в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили 5 июля в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Следователи отреагировали на опубликованные в СМИ материалы и организовали проверку по факту инцидента в детском лагере.

Известно, что одного из детей госпитализировали в стационар. Остальные ребята находятся на амбулаторном лечении.

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области отметили, что состояние всех больных оценивается как стабильное. Работа учреждения приостановлена, продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований, отобраны пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с объектов, отметили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум передавало, что прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку сообщений о госпитализации учеников гимназии № 92 Выборгского района с симптомами отравления после выпускного в одном из ресторанов города.

25 июня 36 курсантов Уральского юридического института, расположенного в Екатеринбурге, госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. Ведётся прокурорская проверка.