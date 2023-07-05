Красный Лиман, ДНР, 5 июля, 2023, 22:33 — ИА Регнум. На запорожском участке фронта пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп, сообщил 5 июля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Вражеские группы были обнаружены вблизи населённых пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях, добавил он.

По словам Рогова, все спецгруппы нацистов были нейтрализованы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Минобороны РФ заявили о пресечении деятельности двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики.

Также за минувшие сутки российские войска на донецком направлении успешно отразили девять атак противника. Три скопления украинской живой силы и техники поражены у Артёмовска.