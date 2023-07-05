Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. ВСУ продолжают налёты на Макеевку — город-спутник Донецка. После удара киевских боевиков вечером 5 июля произошло возгорание нефтебазы и частного дома в районе посёлка Крупский. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар двумя снарядами из РСЗО.

«В результате обстрела Червоногвардейского района жители посёлка Крупской частично находятся без электроэнергии. Горит частный дом», — написал Ключаров в Telegram-канале.

Спасатели выехали на место пожара.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68. Есть один погибший — мужчина 62 года. Пострадали три ребёнка. Девять медицинских организаций и одно общежитие медицинского колледжа повреждены.