Сухум, 5 июля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Очередным подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога Сухума с Москвой стало соглашение о двойном гражданстве, заявил 5 июля после ратификации Советом Федерации данного документа министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

В ходе пленарного заседания сенаторы одобрили закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, подписанного в сентябре 2022 года.

Граждане одной стороны имеют право без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны. Обладавшие гражданством Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года и сохранившие его смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство.

Двойное гражданство значимо для развития двусторонних отношений, добавил Ардзинба.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Абхазии Инал Ардзинба на встрече в Москве подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. В абхазском МИД заявили о запуске механизма упрощённого получения российских паспортов для граждан Республики Абхазия. При этом соглашение не давало гражданам России права получать абхазское гражданство.

Россия признала независимость Абхазии сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. Тогда же страны установили дипломатические отношения.