Москва, 6 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Восемь столичных производителей поедут в Беларусь в рамках бизнес-миссии. Она пройдёт в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Центр «Моспром» организует 80 целевых встреч с 45 профильными белорусскими ведомствами и бизнес-структурами, с предприятиями промышленного сектора, ретейлерами и дистрибьюторами. Это поможет столичным компаниям найти новых партнеров для поставки продукции на зарубежный рынок», — заявил Овчинский.

Участниками бизнес-миссии станут производители продукции для автоматизации телефонии, специальных и бронированных автомобилей для перевозки ценных грузов, литий-ионных аккумуляторов, мачт и осветительных установок, 3D-принтеров, зарядных станций для электромобилей и др.

«Наша компания решила участвовать в бизнес-миссии в Беларусь для расширения географии поставок своей продукции», — отметила директор по развитию ООО «КлинПауэр» Маргарита Щеглова. Управляющий директор АО «САГА Технологии» Тимур Тургенбаев рассказал, что в ходе поездки зарубежным байерам представят оборудование самообслуживания, в том числе первый российский банкомат, кассы самообслуживания (КСО), автоматические депозитные машины (АДМ) и платежные терминалы. «Отдельное внимание мы бы хотели уделить четырехосевым учебным роботам, которые разработаны и произведены в России», — добавил он.

В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет поддержки АНО «Моспром», московские производители смогли переориентировать свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.