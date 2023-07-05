Воронеж, 5 июля, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов стал игроком воронежского «Факела». Об этом 5 июля сообщает пресс-служба клуба.

Fc-rostov.ru Фёдор Кудряшов

«Факел» подписал контракт с защитником Фёдором Кудряшовым», — говорится в сообщении. Сроки соглашения с 36-летним игроком не уточняются.

С 2020 года Кудряшов выступал за турецкий клуб «Антальяспор», за который всего провёл 110 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. В нынешнее межсезонье он покинул команду на правах свободного агента.

Кудряшов выступал за сборную России с 2016 по 2021 год, на его счету 48 матчей и один гол. Последним его матчем за команду была встреча со сборной Хорватии 14 ноября 2021 года. Тогда сборная России проиграла со счётом 0:1, а Кудряшов забил мяч в свои ворота.

В июне 2022 года Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.