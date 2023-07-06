Москва, 6 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Для реконструкции самого старого моста во Владивостоке резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставил композитные материалы на основе углеволокна. Применение этих материалов позволило сократить затраты на ремонт и провести его в сжатые сроки, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы НЦК

«Изделия Нанотехнологического центра композитов широко применяются при реконструкции различных социально значимых объектов, строительстве и ремонте дорог. Сегодня компания поставляет свою продукцию в 60 регионов страны», — заявил Овчинский. Он добавил, что применение материалов компании дает возможность проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15–20% ниже по сравнению со стоимостью традиционных методов ремонта и усиления.

Казанский мост во Владивостоке был построен в 1928 году. Мост стал первым цельнометаллическим сварным понтоном в СССР. Сегодня Казанский мост покрыт бетоном. Он проходит над железной дорогой и связывает полуостров Шкота, где расположен порт, с центром Владивостока. Ежедневно по нему проходит огромный поток большегрузов.

Композитные материалы производства резидента «Технополис Москва» успешно используются и на других объектах Приморья: в Находке и Владивостоке с их помощью восстанавливаются железобетонные конструкции жилых домов.