Берлин, 5 июля, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Украину следует принимать в НАТО по частям, заявил 5 июля председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот в интервью газете Die Zeit.

Michaelroth.eu Михаэль Рот

«Вместо ультиматумов или каких-либо угроз в адрес России я выступаю за то, чтобы несколько иначе трактовать договорные основы для включения Украины в состав НАТО», — отметил он.

Рот считает, что для приёма в организацию не стоит ставить условие идеального мира на территории страны. По его мнению, те части Украины, которые находятся под контролем киевских властей, должны быть как можно скорее отнесены к территории НАТО.

«Для них в таком случае действовала бы пятая статья о коллективной обороне. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», — полагает он.

Тем временем стало известно, что североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля.

29 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Reuters заявил, что Киев хочет получить на июльском саммите в Вильнюсе приглашение начать вступление в НАТО, в ином случае украинский лидер Владимир Зеленский на него не поедет.

Обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес считает, что у НАТО есть максимум год для принятия Украины в альянс перед возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа.