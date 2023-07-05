Лондон, 5 июля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 23-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Швейцарии Селин Наэф в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и три брейка из трёх.

В матче второго круга Потапова сыграет со словенской теннисисткой Каей Юван.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российская теннисистка, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Британии Джоди Бёррэдж в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:2.