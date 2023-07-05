Лондон, 5 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил 5 июля телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что «устройства, которые выглядят как взрывные», были на крышах третьего и четвёртого реакторов», — сказано в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, отметили, что Москва и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС.