На снимках с американских спутников не нашли взрывных устройств на ЗАЭС
Sky News: спутниковые снимки не показали взрывных устройств на крыше Запорожской АЭС
Лондон, 5 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил 5 июля телеканал Sky News.
«Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что «устройства, которые выглядят как взрывные», были на крышах третьего и четвёртого реакторов», — сказано в сообщении телеканала.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, отметили, что Москва и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС.