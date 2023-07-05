Москва, 5 июля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Погибших при ударе ВСУ по зданию администрации Волновахи нет, сообщил 5 июля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные», — сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, удар по зданию, предположительно, нанесён британским ракетами Storm Shadow. «Это сейчас устанавливается», — отметил он.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что ВСУ нанесли удар по администрации города Волновахи в ДНР. По словам мэра города Константина Зинченко, было два прилёта: один в левое крыло здания, другой около здания.