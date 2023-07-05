Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Житель Усть-Камчатска сознался, что десять лет назад украл 3 кг сала и верхнюю одежду. Явиться с повинной его вынудили муки совести и бессонница, сообщила 5 июля пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В прокуратуре рассказали, что в декабре 2013 года у жителя посёлка пропало сало и одежда. Злоумышленник, незаконно проникший в его жилище, похитил имущество на 26 тыс. рублей. Уголовное дело о краже раскрыть по горячим следам не удалось, и в 2014 году расследование приостановили.

Спустя почти десять лет, 2 июня текущего года в отдел полиции пришёл 48-летний мужчина и сознался в преступлении. Он подробно рассказал, как украл сало и одежду, и точно описал обстановку в квартире. Мужчина добавил, что вещи потерпевшего обменял на спиртное, а сало съел.

«На вопрос следователя о том, что же привело его в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришёл, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном», — указали в прокуратуре.

Теперь мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище по статье 158 УК РФ, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему и принёс ему извинения. Суд даст оценку действиям обвиняемого с учётом смягчающих обстоятельств.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Москве с выставки о панк-культуре украли жилетку одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz). В начале мая полиция задержала подозреваемого — 66-летнего москвича. Ему грозит шесть лет тюрьмы за кражу жилетки, стоимость которой оценивается в 1 млн рублей.