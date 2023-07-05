Нью-Йорк, США, 5 июля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей, заявил 5 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

«Нельзя не признать — для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определённое мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашёл», — сказал он.

На прошлой неделе ООН представила доклад о детях в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине. В нём Россия была внесена в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украина — нет. При этом в докладе была приведена информация о гибели детей в результате действий украинских военных.

«Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решений генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики», — прокомментировал Небензя документ.

По его словам, эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, запросы России о получении уточняющей информации в ООН не дали необходимых результатов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на неформальном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что киевские власти совершают преступления против детей. Так, по его словам, у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, украинские власти отбирают детей.

Он также развеял тиражируемый западными и украинскими СМИ миф о том, что в России существует массовое насильственное усыновление украинских детей.

Дипломат отметил, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности. При этом под временную опеку либо попечительство в России из учреждений в административных границах Донецкой и Луганской Народных Республик были переданы только сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.

4 июля аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо сообщил, что украинские боевики стреляют по домам в Донбассе, несмотря на установленные на них таблички, предупреждающие, что в них дети. В Луганске журналист за несколько недель снял мини-сериал из шести частей под названием «Танго свободы в Луганске» (Tango de libertad en Lugansk). В фильме собраны свидетельства тех, кто видел и пережил трагедию с 2014 года.