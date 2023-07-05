Вашингтон, 5 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Деятельность агентов ЦРУ на Украине и их значимую роль для Вашингтона подтвердили в американской разведке, пишет 5 июля журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного офицера разведслужбы.

«Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да», — заявил собеседник издания.

Другой высокопоставленный сотрудник разведки в анонимной беседе с изданием заявил, что ЦРУ очень активно участвует в конфликте на Украине, сохраняя «сложный баланс». Разведслужба не должна нарушать обещания администрации президента США Джо Байдена о том, что на украинскую землю не ступят американские солдаты.

По словам источников издания, ЦРУ принадлежит в действиях США на Украине «огромная роль», при этом разведка не поступает «злонамеренно».

Точное число сотрудников ЦРУ, работающих на Украине, установить не удалось. Вероятно, одновременно в стране находятся не более 100 из них, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что у киевского режима нет секретов от ЦРУ. Разведслужбы США и Украины, отметил он, общаются друг с другом, а у него самого налажены хорошие отношения с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.