Волноваха, ДНР, 5 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по администрации города Волновахи в ДНР, разбито левое крыло здания. Об этом 5 июля сообщил мэр города Константин Зинченко.

«Было два прилёта. Один в левое крыло здания, другой около здания», — сказал Зинченко.

По его словам, есть разрушения, в настоящее время власти оценивают, насколько они серьёзные. Информации о пострадавших нет.

Также он добавил, что по предварительной информации удар был нанесён британскими ракетами Storm Shadow.

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