Москва, 5 июля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Заявления британского адмирала Тони Радакина о том, что российская армия утратила половину своей боеспособности, обескураживают вселенским масштабом вранья, заявила 5 июля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже всё более ясно — даже их перспектив, остаётся только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также добавили, что британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в филиал «Би-Би-Си».

Ранее адмирал Тони Радакин в интервью Financial Times заявил, что Россия настолько вымотана украинским наступлением, что не в состоянии вести активные действия. Адмирал утверждает, что за время спецоперации российская армия уже израсходовала 10 млн снарядов, при том, что её мощности позволяют выпускать всего лишь млн снарядов в год.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN сообщил о том, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями. Минобороны России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ.