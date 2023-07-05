Москва, 5 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Полиция проверяет петербургского рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила 5 июля в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с канала: HAUNTED FAMILY Kizaru

Она уточнила, что узнала о проверке из официального ответа Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, поступившем в адрес организации.

«ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении», — написала Мизулина.

Как сообщало ИА Регнум, рэпер Kizaru в феврале 2022 года после начала российской спецоперации на Украине призывал к скорейшей остановке боевых действий. С 2014 года он живёт в Испании, куда перебрался из-за обвинений в торговле наркотиками.

В ноябре 2021 года Интерпол арестовал Нечипоренко в Германии, в тюрьме он провёл четыре месяца. В 2016 году он провёл три с половиной месяца в испанской тюрьме.