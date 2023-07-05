Тель-Авив, Израиль, 5 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Израильтянка Елизавета Цурков, имеющая также гражданство России, похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения. Об этом 5 июля сообщает израильское радио «Кан».

newlinesinstitute.org Елизавета Цурков.

«Цурков похищена в Ираке. Израиль сотрудничает с Вашингтоном, чтобы добиться её освобождения», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

Как отмечает Haaretz, Цурков, которая является учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку, пропала без вести в Ираке несколько месяцев назад. Она посещала эту страну по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и исследований для Принстонского университета.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке. Отмечается, что женщина жива и удерживается шиитской группировкой «Катаиб Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в Тель-Авиве как минимум четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля, сопровождавшегося стрельбой. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Нападавший был ликвидирован.