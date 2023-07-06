Москва, 6 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Имитация авиацией НАТО пуска крылатых ракет по России носит характер провокации и запугивания, а участившиеся полёты говорят о нарастающей напряжённости и всё большем желании стран — членов альянса принять непосредственное участие в конфликте. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель рассказал, что стратегическая авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу и Москве из воздушного пространства Восточной Европы. Он отметил, что вдоль границ Белоруссии постоянно осуществляет полёты разведывательная авиация НАТО. По словам полковника, полёты участились и стали выполняться каждый месяц. Это вызывает обеспокоенность Белоруссии и её граждан.

Как отметил военный политолог Подберёзкин, таким образом страны НАТО пытаются запугать Москву и Минск.

«Ситуация носит характер провокации и запугивания. Поскольку крылатые или аэробаллистические ракеты обладают большой дальностью — более 2 тыс. км, то, подлетая к границам Белоруссии и имитируя нападение, так они фактически имитируют нападение на любые объекты, расположенные на территории России аж до Урала», — рассказал Подберёзкин.

Эксперт согласился, что полёты и подобные учения могли осуществляться и раньше, но не с такой регулярностью, а примерно раз в полгода. Участившиеся тренировки, по мнению военного политолога, могут говорить о желании стран — членов альянса принять непосредственное участие в вооружённом конфликте. Пока государства Североатлантического альянса лишь опосредованно противостоят России, снабжая Украину своей техникой.

«Но они не исключают обострения, и поэтому планируют, тренируются», — объяснил военный эксперт.

По словам Подберёзкина, таким образом отрабатывается нападение с воздуха с разных стратегических сторон нападения, преимущественно с севера и северо-запада. Военный политолог допустил, что в НАТО предусматривают сценарий, как в Сирии, с воздушно-наземной операцией, которая предполагает начало атаки ракетами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в июне военные учения НАТО Air Defender. Она подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету России и её территориальной целостности не останутся без последствий. По словам Захаровой, сам сценарий таких учений в очередной раз подтверждает направленность военной машины НАТО не на оборону, а на всестороннее сдерживание России и даже отработку вариантов нападения на неё.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Германии стартовали военно-воздушные учения НАТО Air Defender — крупнейшие в истории альянса. В манёврах задействованы 10 тыс. военных из 25 стран, в том числе 6 тыс. военнослужащих бундесвера.