Москва, 5 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Работа сайта и мобильного приложения компании «Российские железные дороги» (РЖД) восстановлена после массированной хакерской атаки. Об этом 5 июля сообщили в РЖД.

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё могут наблюдаться отдельные затруднения в связи с повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в РЖД рассказали о массированной хакерской атаке, которой подверглись сайт и мобильное приложение. В компании добавили, что для восстановления функционала сервисов ведутся работы.

В информации говорилось, что продажа билетов через онлайн-сервисы продолжается. Однако через некоторое время приобрести билеты через сайт или приложение оказалось невозможно.