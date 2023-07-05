Мелитополь, 5 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Угроза атаки украинских войск на Запорожскую АЭС останется высокой по меньшей мере до 11–12 июля, когда будет проходить саммит НАТО. Об этом председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 5 июля со ссылкой на оперативные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Ранее о возможной попытке удара Киева по ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе предупредил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он сообщал, что удар готовится в ночь на 5 июля. Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11–12 июля», — сказал РИА Новости Рогов.

Он отметил, что в эти дни в Литве пройдёт саммит НАТО, участники которого обсудят поддержку киевского режима. Из-за неудач ВСУ на запорожском фронте лидер киевского режима Владимир Зеленский, которого подталкивают в спину британские спецслужбы, может решиться на ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС.