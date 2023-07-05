Париж, 5 июля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики, заявил 5 июля глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых велась на сайте верхней палаты парламента.

Gao Jing/Global Look Press Полиция Франции

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — сказал он. Вместе с тем, по его словам, МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

О стабилизации ситуации заявила и премьер-министр Франции Элизабет Борн. «Ситуация постепенно возвращается к норме», — сказала она в ходе выступления в Сенате.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции с 27 июня возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

По словам главы союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, размер убытков от захлестнувших Францию беспорядков составил минимум 1 млрд евро.