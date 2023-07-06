Москва, 6 июля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Военная власть на Украине подчиняется американским и британским спецслужбам, а от главы киевского режима Владимира Зеленского требуется держать связь с западными кураторами и выпрашивать у них деньги и вооружения, заявил ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его мнению, когда издание Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ пишет о том, что Зеленский не в полной мере контролирует украинских военных, это следует понимать как попытку «отмазать» украинского президента, который может много чего рассказать о коррупционных схемах, которые реализуются в ходе оказания Украине военной и финансовой помощи.

«Возможно, что часть западного истеблишмента опасается, что глава киевского режима начнёт откровенничать, и пытается его отмыть от военных преступлений. Либо отделить от них, чтобы в дальнейшем облегчить его участь», — сказал Мухин.

По его словам, у Зеленского есть своя задача — поддерживать связь с западными кураторами и выпрашивать у них деньги и вооружения.

«А военная власть подчиняется западным спецслужбам — MI6 и ЦРУ. Ну и Пентагону, естественно», — заметил политолог.

В связи с этим он согласился, что Зеленского скорее следовало бы назвать имиджмейкером режима.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заметил, что Зеленский больше заинтересован в том, чтобы контролировать МВД.

«Это его вотчина, необходимая ему для удержания власти. Что касается военных, то там ситуацию весьма активно контролируют США и Великобритания. И им не хотелось бы, чтобы под ногами путался ещё и президент Украины. Вот почему они делали ставку на Залужного (главком ВСУ Валерий Залужный — прим. ред.), который при таком раскладе становится серьёзной конкурирующей фигурой для Зеленского», — объяснил Кошкин.

По его словам, Залужный и Зеленский уже серьёзно конфликтовали. Например, Зеленскому из политических соображений было необходимо удерживать Артёмовск, а Залужный говорил, что с военно-стратегической точки зрения это нецелесообразно.

«Но президент давил на него для того, чтобы решать политические вопросы — добывать деньги, вооружения и боеприпасы», — сказал Кошкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам самого Зеленского, руководство Украины ничего не скрывает от ЦРУ, а сам глава киевского режима часто обсуждается с руководителями спецслужб США «важные вещи».

По данным издания Washington Post, представители Украины докладывали директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу об их планах по возврату территорий во время его секретного визита в Киев. В частности, они рассказали о планах Киева разместить артиллерию и ракеты у границы Крыма, продвинуться на восток и уже после этого вступить в переговоры с Россией.

В свою очередь бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради недостижимой цели по захвату Крыма. Соскин констатировал, что у Зеленского весьма скверная ситуация, поскольку ВСУ очень слабо продвигаются, а Запад обманул Украину с членством в НАТО.