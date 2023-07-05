Екатеринбург, 5 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции, сообщила 5 июля пресс-служба Роспотребнадзора в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Специалисты Роспотребнадзора проводят в распределительном центре OZON полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Проводится обеззараживание воздуха», — сказано в сообщении.

В то же время специалисты службы заверили, что менингококковую инфекцию нельзя подхватить через посылки. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

«Таким образом, для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — сказано в релизе.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в подмосковном Нахабино на складе Ozon выявили случаи заболевания менингитом среди сотрудников. Руководство маркетплейса подтвердило информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет.

Роспотребнадзор в свою очередь проинспектировал площадку и подчеркнул, что риск заражения вирусным менингитом для клиентов маркетплейса отсутствует.