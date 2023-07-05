Лондон, 5 июля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Британии Артуром Фери в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4, 6:3.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, ни одной ошибки на подаче и два брейка из четырёх.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев одержал победу над представителем Франции Люка Ван Ашем в матче первого круга Уимблдона. Встреча прерывалась из-за дождя и продолжалась 3 часа и 23 минуты. Карацев победил со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.