Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле города Макеевки в ДНР со стороны ВСУ выросло до 68. Об этом 5 июля сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Макеевки Владислав Ключаров сообщал, что при обстреле города пострадал 41 человек, среди них двое детей.

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ 4 июля погиб 62-летний мужчина. Во время обстрела он находился дома, в своей квартире. Получив ранения, он скончался на месте. Кроме того, местные власти сообщили о многочисленных разрушениях.