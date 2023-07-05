Вена, 5 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном 5 июля на сайте МАГАТЭ.

Таисия Воронцова/РИА Новости Запорожская АЭС

В частности, экспертам МАГАТЭ необходим доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции.

Ранее Гросси в эфире телеканала NHK сообщил, что сотрудники МАГАТЭ не заметили деятельности по минированию Запорожской АЭС. Он уточнил, что поддерживает постоянную связь с сотрудниками агентства на электростанции.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа в свою очередь предполагал, что в ночь на 5 июля киевский режим намеревался атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по Запорожской АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.