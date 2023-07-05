Киев, 5 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. На Украине католический священник связал школьницу, которая собирала черешню во дворе храма. Об этом 5 июля сообщило украинское издание «Страна».

Александр Погожев ИА REGNUM Черешня

По информации агентства, вечером 8 июня в храме Святой Анны Римско-католической церкви в городе Ковеле настоятель прихода заметил ученицу шестого класса, которая на территории храма рвала черешню.

Отмечается, что священник связал ребёнка скотчем, угрожая девочке предметом, похожим на ружьё.

По информации журналистов, священнослужитель был отправлен под ночной домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, по словам украинского военнопленного, католический священник на учебном полигоне проводил среди украинских новобранцев агитационную работу. По словам пленного, других священнослужителей, в том числе православных, к военнослужащим не приводили.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 июля назвал решение министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры произволом и террором. Он сравнил это с гонениями 1920–1930 годов. Легойда отметил, что ранее подобные события хотя бы осуждал Запад, но сейчас он хранит молчание, которое можно рассматривать как поддержку. Он указал, что каноничную украинскую церковь рассматривают как врага из-за общего духовного наследия с Россией.