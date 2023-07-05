Лондон, 5 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Британии Джоди Бёррэдж в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Владимир Астапкович/РИА Новости Дарья Касаткина

Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк из пяти.

В матче третьего круга Касаткина сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 3 июля Касаткина одержала победу над представительницей США Кэролайн Доулхайд в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.