Москва, 5 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Российская конькобежка Елизавета Голубева решила перейти в команду Казахстана. Об этом сообщил 5 июля президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев и подтвердила сама спортсменка.

РИА Новости / Алексей Филиппов Елизавета Голубева

По словам Гуляева, после заявления Голубевой о переходе запущены определённые бюрократические процедуры. Союз конькобежцев действует в соответствии с утверждённым регламентом по переходам спортсменов внутри страны и за границу.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана», — сказал ТАСС Гуляев.

Он не стал отвечать на вопрос о причинах решения спортсменки.

Елизавета Голубева сообщила «Матч ТВ», что находится с командой Казахстана на сборах в Турции и планирует поменять спортивное гражданство. По её словам, это решение было непростым, оно связано с неопределённостью и тяжёлыми ситуациями, в том числе с запретом выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Но вот эти три года хотелось по максимуму отдать себя спорту», — сказала Голубева.

Елизавете Голубевой (до замужества Казелиной) 26 лет, она шесть раз получала бронзовые медали на чемпионатах мира по конькобежному спорту в составе российской сборной.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Голубева выступила на Олимпиаде в Пекине и показала 7-й результат на дистанции 1500 метров, 4-й — в командной гонке и 15-й — в масс-старте. В сезоне-2022/23 спортсменка была первой на чемпионате России в масс-старте, второй — в командной гонке и третьей — на дистанциях 1000 и 3000 метров.