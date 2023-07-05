Вашингтон, 5 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. ЦРУ вряд ли сможет добиться от Киева соблюдения обещания не использовать американское оружие для атак против России вне зоны проведения спецоперации на Украине, пишет 5 июля американский журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного представителя в правительстве Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных группировок, которые в нём представлены», — сказал источник издания.

Комментируя это высказывание, сотрудник американской военной разведки заявил, что усилия ЦРУ по принуждению Киева к соблюдению этих договорённостей вряд ли можно назвать провалившимися.

Источник Newsweek в военной разведке пояснил, что киевские власти согласились соблюдать определённые границы в обмен на обещание США поставить на Украину более современные и дальнобойные виды вооружений летом 2022 года.

В то же время он признал, что диверсии и атаки на территории России вне зоны СВО усложнили положение вещей и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее в своей статье для Newsweek журналист Майкл Трейси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в заблуждение американцев, пообещав не наносить удары по российской территории. Трейси пояснил, что украинская армия использовала для ударов по России американское оружие, а Белый дом якобы не одобряет и не допускает таких действий Киева.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США по-прежнему выступают против атак украинских сил по территории России.