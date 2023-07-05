Париж, 5 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский готовит ужасную провокацию на Запорожской АЭС, написал экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в своём Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Они без колебаний устроили диверсии на «Северных потоках», а сейчас Зеленскому нужен «большой удар» за несколько дней до саммита НАТО», — написал он, комментируя ситуацию на ЗАЭС.

Филиппо добавил, что атака на атомную электростанцию нужна Зеленскому как предлог для поставки нового западного оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

В свою очередь советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим намеревался атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, Украина планирует также ударить по Запорожской АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.