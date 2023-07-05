Вашингтон, 5 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. США тайно выражали недовольство команде президента Украины Владимира Зеленского из-за атаки на российские трубопроводы «Северные потоки», которая, по версии некоторых СМИ, была совершена при участии украинской стороны. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы статьи сообщили, что Вашингтон тайно выразил правительству Украины своё недовольство по поводу атаки на «Северный поток» в сентябре 2022 года, но за этим последовали другие удары, в том числе недавняя атака дронов на Кремль.

Уточняется, что данные атаки вызвали вопросы, поскольку одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки является обладать достаточной информацией о том, что планирует Киев, одновременно влиять на него, а также придерживаться своего секретного соглашения с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта The New York Times сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13 марта заявил о том, что версия о причастности «украинской группировки» к подрыву «Северных потоков» выглядит сомнительно. Он отметил, что Украина ничего не приобрела от совершения данного теракта, более того, он может негативным образом сказаться на получении Киевом новой военной помощи Запада. Неправдоподобная версия о не связанной ни с Киевом, ни с Западом «проукраинской группировке» вброшена в СМИ для отвлечения внимания, а силы специального назначения, способные совершить подобный теракт, есть у США и у Великобритании, отметил Патрушев.

По словам президента России Владимира Путина, заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка, являются «полной чушью». Очевидно, что теракт был свершен «на государственном уровне», сказал президент. Судя по всему, было установлено несколько взрывных устройств, отметил он. Президент также добавил, что «теоретически» во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.