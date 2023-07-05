Москва, 5 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев абсолютно прав, когда говорит о том, что если бы страны НАТО перестали поставлять оружие киевскому режиму, то специальная военная операция завершилась бы уже через несколько дней. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил 5 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Хамзаев констатировал, что жёсткая позиция Вашингтона, Брюсселя и их сателлитов, направленная на вооружение Украины, по своей сути людоедская и не соответствует никаким нормам гуманизма. По его словам, США и другие западные страны давно мечтали ослабить российскую экономику.

«И для них конфликт на Украине — это возможность, которую они используют по полной. Пичкая Украину тяжёлым вооружением и, соответственно, уничтожая украинский народ», — сказал парламентарий.

Поэтому, как полагает Хамзаев, Медведев абсолютно прав, когда говорит о том, что если США и те, кем они сегодня манипулируют, прекратят поставлять тяжёлое вооружение на Украину, то конфликт закончится в течение нескольких дней. Это факт, потому как воевать Киеву будет нечем.

Поэтому, как подчеркнул Хамзаев, идти надо по пути снижения эскалации, от чего не отказались бы и рядовые украинцы, если бы не противодействие западных союзников Киева.

«Зеленский не в счёт. Он уже жертва ситуации, которая будет только орать: «Дайте ещё!», потому что всё остальное для него — это политическое харакири. Понятно, что он не беспокоится о том, что происходит с его гражданами на передовой, — сказал Хамзаев. — Запад поставил себе задачу — биться с Россией до последнего украинца. Это уже не какой-то мем или афоризм — это реальное описание происходящих событий».

В свою очередь, Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ тоже согласился с тем, что слова Медведева не лишены смысла.

«Мы понимаем, что если Украина перестанет получать вооружения и финансирование со стороны Запада, то буквально через два часа начнутся мирные переговоры. И их инициаторами будет Киев. Потому что самостоятельно это государство не может ни вести военные действия, ни существовать», — указал он.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, несмотря на всю образность, всю экспрессию зампреда Совета безопасности, суть вопроса он, безусловно, передал верно.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Медведева, любую войну можно завершить быстро: либо мирным договором, либо как США в 1945 году, устроив атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Кроме того, рассуждая о боеспособности Вооружённых сил РФ, Медведев заявил, что российская армия — современная и героическая, хотя как и у всех определённые проблемы есть.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений, что свидетельствует о мастерстве российских бойцов, а также о том, что надежды Киева на хвалёное западное оружие оказались преувеличенными.