Токио, 5 июля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не заметили деятельности по минированию Запорожской АЭС, заявил 5 июля глава агентства Рафаэль Гросси в эфире телеканала NHK.

Таисия Воронцова/РИА Новости Делегация МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС

«Но вокруг идут бои, поэтому мы продолжаем сохранять предельную бдительность», — сказал он во время визита в префектуру Фукусима в Японии.

Гросси также уточнил, что поддерживает постоянную связь с сотрудниками МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим намеревался атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, Украина планирует также ударить по Запорожской АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.