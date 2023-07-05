Абакан, 5 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Хакасия не смогла добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году, заявила 5 июля вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

Government.ru Татьяна Голикова

По её словам, по итогам года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями.

Однако, добавила она, ряд регионов не смог добиться результатов и решить эту проблему, в том числе Хакасия.

Согласно рейтингу регионов по доходам населения, по данным Росстата, республика находится на 76-м месте. Так, доля населения в регионе за чертой бедности в прошлом году превысила 18% при среднем показателе по стране 9,8%.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности. Глава государства назвал курс на повышение благополучия граждан приоритетным для властей.