Экс-генпрокурор Украины сообщил об уходе из ВСУ из-за инвалидности
Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил об уходе из ВСУ из-за инвалидности
Москва, 5 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что вынужден покинуть ряды ВСУ в связи с инвалидностью. Об этом он написал 5 июля на своей странице в социальной сети.
Nazar Furyk/Zuma/ТАСС
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Луценко отметил, что служил в Киеве, Николаевской области и Артёмовске. По его словам, военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учёта.
Он уточнил, что в дальнейшем будет заниматься волонтёрством.
Как передавало ИА Регнум, Луценко занимал пост генпрокурора Украины в 2016–2019 годах. Его пресс-секретарь в конце февраля сообщила, что Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. По его словам, она находился в Артёмовске 110 суток.