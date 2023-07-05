Москва, 5 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что вынужден покинуть ряды ВСУ в связи с инвалидностью. Об этом он написал 5 июля на своей странице в социальной сети.

Nazar Furyk/Zuma/ТАСС Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко

Луценко отметил, что служил в Киеве, Николаевской области и Артёмовске. По его словам, военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учёта.

Он уточнил, что в дальнейшем будет заниматься волонтёрством.

Как передавало ИА Регнум, Луценко занимал пост генпрокурора Украины в 2016–2019 годах. Его пресс-секретарь в конце февраля сообщила, что Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. По его словам, она находился в Артёмовске 110 суток.