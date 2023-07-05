Берлин, 5 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Обеим сторонам конфликта на Украине необходимо остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, заявил 5 июля представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правительство ФРГ с большим напором призвало обе стороны конфликта прекратить любые военные действия вблизи этой АЭС и обеспечить ее безопасную работу», — сказал он журналистам.

По его словам, все сообщения о ситуации вокруг Запорожской АЭС власти Германии приняли к сведению.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, Украина планирует также ударить по Запорожской АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

В свою очередь официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Запорожской АЭС напряжённая, велика угроза диверсий со стороны киевского режима.