Вашингтон, 5 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации государства после победы России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что конфликт закончится на условиях России.

Офицер обратил внимание на то, что Москва больше не может доверять Киеву в поддержке какого-либо мирного соглашения, после победы Россия проведёт демилитаризацию и денацификацию украинской территории, устранив правительство Зеленского.

«Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств», — заявил Риттер.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, обстановка вокруг Запорожской АЭС является напряжённой, велика угроза диверсий со стороны киевских властей, последствия которых могут быть катастрофичны. Песков напомнил, что Киев не раз демонстрировал свою готовность не считаться ни с чем.

После очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.