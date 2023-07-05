Екатеринбург, 5 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Никого из близких родственников — кровных и приёмных — не было на похоронах шестилетнего Далера Бобиева, убитого в семье опекунов в Екатеринбурге. Об этом сообщили 5 июля региональные СМИ.

Кадр из видео Могила Далера Бобиева

В траурной церемонии участвовал двоюродный брат мальчика по отцу Шамсутдин Бобиев. По просьбе отца Далера, находящегося в местах лишения свободы, похороны прошли по мусульманской традиции. Самого отца из колонии не отпустили, сообщает Ura.ru.

Попрощаться с мальчиком не пришли ни родная мать, ни опекун, который прибыл из зоны спецоперации, ни братья и сёстры, как родные, так и приёмные. Одна из приёмных сестёр Далера помещена в реабилитационный центр, помощь ей оказывают психологи.

Церемония прощания состоялась у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге. Туда пришли люди с цветами и игрушками, которых тронула трагическая гибель ребёнка. Похоронили мальчика на кладбище в Горном Щите. Мулла попросил женщин не ехать на похороны — это запрещает ислам. Они смогут посетить могилу позже.

Двоюродный брат Далера заявил, что виновна в смерти мальчика только опекун. Тело мальчика по пути на кладбище сопровождали полицейские.

«На прощание с погибшим мальчиком пришло около 300 человек», — отмечает издание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Родные не пришли на похороны убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

Ранее 13-летняя приёмная сестра Далера рассказала, что опекун Вероника Наумова сильно избила мальчика металлическим рожком для обуви за то, что он без разрешения съел виноград. Никакую помощь ребёнку не оказали, а утром, когда сестра мыла Далера в ванной, ему стало плохо. Он потерял сознание и вскоре умер. Опекун запугала девочку и запретила ей рассказывать о случившемся, сообщил портал «E1.ru».

Бывший воспитанник Наумовой Даниил, сбежавший от неё полтора года назад, рассказал, что Далер сильно раздражал женщину. Мальчик недоедал в родной неблагополучной семье, поэтому у опекунов пытался воровать еду из холодильника. За это его жестоко наказывали.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, Далер Бобиев скончался 3 декабря 2022 года в результате побоев. Искать его начали 26 июня, тело нашли в сумке в гараже семьи Наумовых. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, арестована опекун мальчика Вероника Наумова.

Биологическая мать Далера Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына. Она заявила, что ей не к кому ехать, так как мёртвый ребёнок «полгода пролежал в гараже в сумке».