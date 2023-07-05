Санкт-Петербург, 5 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. К месту пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге следует пожарный поезд. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«На место следует пожарный поезд, в готовности — вертолёт Ка-32 МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка сил и средств увеличена до 95 человек и 28 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге локализован на площади 3 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло во Фрунзенском районе города, загорелся ангар с пластиковыми изделиями.

Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, позднее она увеличилась до 3,5 тысячи кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер — №2.