Лондон, 5 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Великобритания сейчас не сможет вести против России войну, поскольку в королевстве осталось всего 40 единиц танков, пишет британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«У Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям», — пишет издание.

Кроме того, сейчас у королевства самая маленькая по масштабам армия со времен Наполеона.

В связи с этим Лондону будет трудно вести войну против России, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель Express Майкл Ноулз отметил, что состояние армии Великобритании, вооружённой техникой 50-летней давности, британские военнослужащие назвали позорным.

По мнению экс-главы минобороны Британии Марка Франсуа, Лондон не сможет оставаться надёжным союзником НАТО, если не переоснастит армию по последнему слову техники.