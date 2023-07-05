* запрещённая в России организация

Москва, 29 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. * «Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

Rapo.ru Мосгорсуд

Правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) ликвидирован решением Московского городского суда по иску столичной прокуратуры. Об этом сообщает 29 декабря РЕН ТВ.

Судья Михаил Казаков огласил судебное решение в зале заседаний: ликвидировать правозащитный центр. Ранее прокурор заявил на прениях, что этот центр непрозрачно ведёт свою финансовую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Верховный суд РФ ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурные организации. Поводом стало систематическое несоблюдение российских законов, в том числе стремление организации реабилитировать нацистских преступников и подорвать доверие к органам российской государственной власти.

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