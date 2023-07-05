Киев, 5 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Удар по Чонгарскому мосту 22 июня был нанесён ракетой Storm Shadow, заявил 5 июля заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов в интервью изданию «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что ВСУ с помощью британских ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» могут уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров.

«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», — отметил он. По мнению Громова, повреждение мостов усложнило снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Как отметил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

24 июня Минобороны России информировало, что в ответ на удар ВСУ по мосту был уничтожен склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Чонгарский мост восстановлен, движение на нём возобновилось.