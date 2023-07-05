Москва, 5 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 5 июля впервые с 29 марта 2022 года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на сайте биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, курс евро расчетами «завтра» на 15:17 мск вырос на 1,77 рубля — до 99,01 рубля. Доллар при этом повышается на 1,80 рубля — до 90,98 рубля.

Как передавало ИА Регнум, с прошлой недели наблюдается резкое ослабление рубля. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, факторы снижения рубля связаны с торговым балансом. Существенно сократилось текущее сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это связано с сокращением экспортной выручки и снижением цен на сырьё. Вместе с тем на фоне роста экономики восстанавливается импорт.

За последние полтора года, добавила зампред ЦБ, изменилась структура рынка — вырос рынок юаня, ликвидность рынков доллара и евро снизилась. Тем не менее нерегулярности в последнее время не наблюдается.