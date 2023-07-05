Москва, 5 июля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Количество подержанных автомобилей, ввезённых через Владивосток в Россию для личного пользования, увеличилось вдвое за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба ФТС РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

Граждане продолжают активно ввозить подержанные автомобили для личного пользования через Дальний Восток. За период с января по июнь включительно через таможню во Владивостоке прошло свыше 130 тыс. таких машин, в основном японских и корейских.

«Это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года», — отметили в ФТС.

В июне количество оформленных машин превысило 28 тыс. единиц и стало рекордным. Это значение на несколько сотен превышает показатель ноября 2022 года.

80% импорта приходится на японские автомобили: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. Далее идут корейские марки: Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia. Китайских машин — единицы.

В ФТС отметили, что ввоз подержанных автомобилей резко вырос в России в прошлом году на фоне западных санкций, ухода с рынка крупных международных автопроизводителей, выгодного курса валют и дефицита новых машин.

Ранее директор департамента по выкупу ГК «Автодом» Владимир Желобов спрогнозировал осеннее подорожание автомобилей на 15–20% из-за ослабления рубля. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в комментарии для ИА Регнум согласился с этим прогнозом. По его словам, рубль может продолжить падение, а цены на автомобили очень чётко следуют за изменениями курса российской валюты. При этом Россия почти не производит автомобильных компонентов, а те, что всё-таки изготавливаются, сделаны из импортных деталей. Поэтому надеяться на снижение цен из-за локализации не стоит.